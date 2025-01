Fatalidade! Mulher é atropelada por caminhão e causa comoção no ES

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada por um caminhão nesta quinta-feira (23), no bairro São Luiz, em Santa Maria de Jetibá.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor permaneceu no local até a chegada dos militares. O teste do bafômetro foi realizado e teve resultado negativo. O motorista informou que seguia em direção a um posto de combustível, mas não conseguiu ver a idosa no momento do atropelamento devido à presença de outro veículo estacionado nas proximidades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local; no entanto, a vítima não resistiu e faleceu.

A Polícia Cientifica encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica de Vitória, onde será necropsiado e liberado aos familiares. A ocorrência segue em andamento.