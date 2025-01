Feira da Agricultura Familiar em Anchieta reúne tradição e qualidade

Se tá na hora de abastecer a despensa, a dica é aproveitar o frescor dos produtos comercializados na Feira da Agricultura Familiar, a partir das 5 horas deste sábado (11), na Praça São Pedro, em Anchieta.

Cerca de 30 expositores trazem para os consumidores, diretamente da roça, a produção rural das famílias e os produtos das agroindústrias da agricultura familiar.

São pães, bolos, doces, biscoitos, queijos, conservas, temperos e uma enorme quantidade de frutas, verduras e legumes de dar água na boca.

A Feira da Agricultura Familiar na Praça São Pedro é uma tradição de quase 30 anos. O atendimento regular é das 5h às 11h, mas o pico do movimento se dá entre 6h e 8h.

