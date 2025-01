Ferraço determina agilidade nas obras de macrodrenagem em Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, anunciou uma série de medidas para acelerar a conclusão das obras de macrodrenagem que vêm causando transtornos para a população e para o comércio da cidade.

Visando minimizar os impactos e atender à população com mais eficiência, o prefeito determinou que a empresa responsável pelos trabalhos aumente a celeridade nas obras, intensificando o ritmo de trabalho, com equipes atuando também aos sábados, domingos, feriados e até durante a noite.

Ferraço ressaltou que as obras de macrodrenagem são essenciais para a melhoria da infraestrutura da cidade e para a redução de alagamentos, mas reconheceu os desafios impostos aos cidadãos e comerciantes durante a execução dos serviços. “Entendo o sofrimento da nossa população e o impacto para o comércio local. Por isso, determinamos que todas as equipes envolvidas trabalhem com mais intensidade para que possamos entregar essas melhorias de forma rápida e eficiente”, afirmou o prefeito.

O compromisso de trabalhar em tempo integral visa não apenas acelerar as obras, mas também dar uma resposta rápida às reivindicações da população, que tem enfrentado dificuldades devido aos transtornos causados pelas intervenções. Ferraço reafirmou que o respeito ao povo de Cachoeiro é a prioridade de sua gestão, e que todas as ações serão tomadas para garantir que a cidade avance de forma ordenada e eficaz.

Com esse esforço concentrado, a expectativa é de que as obras de macrodrenagem sejam concluídas no menor tempo possível, trazendo alívio e qualidade de vida para todos os cachoeirenses.