Festa da Uva do Vinho: 59ª edição acontece em São Bento de Urânia

O tradicional distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, se prepara para receber a 59ª edição da Festa da Uva do Vinho no dia 2 de fevereiro. O evento, que celebra a rica cultura e a história da produção de uvas e vinhos na região, promete atrair cerca de 5 mil pessoas e conta com o apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves.

A programação da festa começa às 10h com a tradicional missa e a bênção das uvas, momento especial que dá início às festividades. A partir daí, os visitantes poderão aproveitar uma série de apresentações culturais, shows musicais e sorteios, celebrando a alegria e a hospitalidade da comunidade local, que fica a mais de 900 metros de altitude.

A festa também contará com um almoço comunitário ao valor de R$ 20, oferecendo um cardápio típico e saboroso, com arroz, feijão tropeiro, frango, macarrão, inhame, batata e salada. Uma verdadeira refeição preparada pelos moradores locais.

A produção local de uva será destaque, com cerca de 2 mil quilos de uva sendo comercializados, além de vinhos, frutas e verduras cultivados pelos agricultores da região. A Festa da Uva e do Vinhio é uma verdadeira vitrine da agricultura familiar e da produção de qualidade de São Bento de Urânia, que tem suas raízes na imigração italiana.

Como chegar:

O distrito de São Bento de Urânia pode ser acessado pela BR 262, no Km 71, em Victor Hugo, ou pela rodovia ES 146, vindo de Alfredo Chaves, passando pelas localidades de Matilde e Carolina.