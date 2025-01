Festival de Cinema de Vitória chega à Castelhanos na sexta (17)

A magia do cinema chega às areias da Praia de Castelhanos na sexta-feira (17), com a versão itinerante do 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, com a exibição do longa-metragem “Tarsilinha”.

A programação especial para o verão de Anchieta é gratuita e pensada para toda a família. Com exibição de filme e show musical ao ar livre, além de sorteios de bicicletas nos dois dias.

O longa-metragem Tarsilinha, dirigido por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, será exibido às 19 horas. É uma aventura lúdica com referências a uma das maiores artistas plásticas do Brasil, Tarsila do Amaral.

Para animar a noite de sábado (18), também às 19h, o cantor Thi agita a praia para ninguém ficar parado. O artista apresenta um som dançante, que ele mesmo chama de “pagpop”, uma mistura de ritmos que reúne, além do pop e do pagode, o axé e o sertanejo.

O 31° Festival de Cinema de Vitória Itinerante tem apoio da Prefeitura de Anchieta, patrocínio master da Petrobras (Lei de Incentivo à Cultura). Conta também com o apoio da Rede Gazeta.