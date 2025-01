Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e escalações

Nesta quinta-feira (30), o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30 (horário de Brasília) em jogo que fecha a 6ª rodada do Campeonato Carioca 2025. Contudo, onde assistir Flamengo e Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida vai marcar a reabertura do Maracanã, neste ano, e será transmitida pelo Premiere (pay-per-view), pela Band e pelo Goat.

Em seu último confronto, o Flamengo venceu o Volta Redonda por dois a zero. A partida marcou a estreia dos titulares do rubro-negro. Atualmente, o Flamengo está na 6ª colocação, com sete pontos.

Já o Sampaio Corrêa vem de um frustrante empate com o Maricá. O time, que está brigando pelo G-4, está em 8º lugar, com seis pontos.

Onde assistir Flamengo x Sampaio Corrêa ao vivo

Premiere, Band e Goat

Prováveis escalações

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Cleiton, Carbone (João Victor) e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Arrascaeta); Matheus Gonçalves, Plata (Luiz Araújo) e Juninho.

Ficha técnica

Data: 30 de janeiro, quinta-feira

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro