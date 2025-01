Foragido da Justiça é detido pela PRF em rodovia do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido da justiça na tarde deste domingo (12), no km 152 da BR-101, em Linhares, no Espírito Santo.

Por volta das 16h, os agentes realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram um veículo GM/Corsa GL, de cor branca. Durante a ação, foi constatado que o passageiro do automóvel possuía um mandado de prisão em aberto.

Por meio de consultas aos sistemas da PRF e do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), verificou-se que a ordem judicial havia sido expedida pela Segunda Vara Criminal de Linhares em 16 de outubro de 2024. Diante disso, os agentes da PRF deram imediato cumprimento ao mandado.

O indivíduo foi encaminhado à delegacia de polícia plantonista em Linhares para que as providências legais fossem tomadas.

