PM apreende 47 kg de maconha e mais de mil pinos de cocaína no ES

Militares da Força Tática da 16ª Companhia Independente apreenderam, na tarde desta quarta-feira (8), 45 tabletes de maconha, totalizando 47 quilos, 88 buchas da mesma droga e 1.182 pinos de cocaína, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Um homem de 31 anos foi detido e conduzido à 4ª Regional de Cariacica.

Leia também: Cachoeiro: GCM apreende arma de fogo e fios de cobre em residência

A guarnição estava patrulhando na região quando viu um indivíduo em atitude suspeita que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir com uma sacola nas mãos. O homem pulou muros de residências e correu por ruas do bairro, sempre acompanhado de perto pelos militares. Durante a fuga, o indivíduo deixou cair um tablete de maconha no quintal de uma casa. Ele foi alcançado e abordado.

Os militares fizeram buscas por onde o suspeito passou durante a fuga e localizaram, no quintal de uma casa, a sacola que o indivíduo foi visto segurando, onde os policiais encontraram outro tablete de maconha e um celular. Durante as buscas no local, a equipe avistou pela janela um cômodo com mais drogas armazenadas. Dentro do imóvel, os militares encontraram os tabletes, as buchas e os pinos de cocaína. As 88 buchas de maconha e os 1.182 pinos de cocaína encontrados já estavam embalados e prontos para serem comercializados.

O suspeito foi levado à delegacia junto com o material ilícito.