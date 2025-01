Força Tática apreende grande quantidade de maconha em cidade do ES

Na tarde desta segunda-feira (27), as equipes da Força Tática e K9 do 11º Batalhão, realizaram uma importante ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Colina, em Barra de São Francisco, resultando na apreensão de mais de 1,4 Kg de maconha.

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre um possível traficante, que estaria escondendo maconha em uma residência. Com base nessas informações, as equipes se dirigiram ao local indicado. Já no ambiente investigado, foi acionada a cadela Athena, especialista em detecção de drogas e armas, que rapidamente indicou a presença de entorpecentes.

Como resultado da operação, foi apreendido um tablet de maconha pesando aproximadamente 1.416 gramas. Ao longo da ação, dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.