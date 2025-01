GCM: Aprovados no concurso são chamados para avaliação médica

Os aprovados no concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal (GCM), em Cachoeiro, deverão se apresentar para avaliação médica.

A convocação foi oficializada, pela Prefeitura de Cachoeiro, na retificação do edital nº 14, publicado em 22 de janeiro de 2025, e publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial.

O processo seletivo visa preencher vagas e formar cadastro de reserva para o cargo de Guarda Civil Municipal, e a avaliação médica será realizada para verificar as condições de saúde física e mental dos candidatos para o exercício das funções.

Avaliação médica

Todos os candidatos aprovados na investigação social devem realizar a avaliação médica, no dia 16 de fevereiro. O local e os horários devem ser acessados pelo site oficial da Cebraspe, a partir de 10 de fevereiro, por meio do seguinte link: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24_guarda.

Além da avaliação médica, os candidatos também devem enviar, até 16 de fevereiro, os exames laboratoriais e complementares. Precisam ser enviados também os laudos médicos especializados, conforme as exigências do edital. Caso não cumpram as regras, os candidatos serão eliminados do concurso.

Convocação para candidatos com deficiência

Já os candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência também devem participar de uma avaliação biopsicossocial, também no dia 16 de fevereiro. Eles devem apresentar os laudos médicos comprobatórios da deficiência, com no máximo 36 meses de emissão.

Para mais informações e detalhes sobre os procedimentos, os candidatos devem consultar o edital completo e acompanhar as atualizações no site oficial da Cebraspe.