GCM recupera veículo com restrição de furto em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou, na noite deste domingo (26), um veículo com registro de furto/roubo. A ação ocorreu na Av. Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro, após o sistema de videomonitoramento identificar um carro modelo Fiat Uno com irregularidades.

De acordo com informações da GCM, durante a abordagem foi confirmada a restrição de furto/roubo no veículo. O motorista relatou que adquiriu o automóvel diretamente com o proprietário de um ferro-velho da região.

No veículo também estavam presentes a esposa e os dois filhos do motorista. Eles solicitaram um transporte particular e foram liberados para casa. O veículo foi removido para o pátio credenciado pelo Detran.

O condutor foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos à autoridade policial.