Geobases: projeto visa mapear infraestruturas subterrâneas no ES

Com o objetivo de fortalecer a transparência ativa no Espírito Santo, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), por meio do Geobases, a Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) do Estado, lançou o projeto “Mapeamento das Infraestruturas Subterrâneas de Serviços Públicos”.

Em suma, a proposta visa reunir na base do Geobases, dados e informações sobre as estruturas subterrâneas das concessionárias que fornecem os seguintes serviços no Espírito Santo: gás, energia, água e telefonia. Por meio do mapeamento, será possível consultar a localização de canos, redes, dutos, fiação e outros equipamentos, por exemplo.

Para lançamento do Projeto, o Geobases contou com a parceria e adesão ao mapeamento, da ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Estado. A ES gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico.

Para o coordenador do Geobases, Giuliano Grigolin, esta é uma parceria com forte potencial para o desenvolvimento do Estado. “Ao consultar o mapeamento, é possível identificar que tipo de estrutura existe naquele subsolo. Essa informação é extremamente importante em casos de obras, por exemplo, ou mesmo quando uma concessionária precisar passar alguma estrutura por determinada localização. Com o mapeamento, será possível visualizar o que pode estar presente naquele ponto. Essa transparência evita acidentes e transtorno, além de possibilitar um planejamento mais eficiente das cidades”, destacou Grigolin.

ES Gás

A ES Gás é a primeira a aderir ao Projeto e disponibilizar de forma ampla sua estrutura subterrânea, informando a localização de seus traçados de distribuição de gás. Uma iniciativa que deve proporcionar uma mudança positiva de acordo com a concessionária.

“Para a ES Gás, é muito gratificante saber que podemos contar com um projeto de impacto tão positivo. O mapeamento das redes subterrâneas permite que sejam evitadas interferências nas redes, diminuindo as chances de desabastecimento e incidentes”, afirma Raphael Pereira, diretor técnico e comercial da ES Gás.

Os dados e informações sobre as estruturas da ES Gás que se encontram no subsolo já podem ser acessados no Geobases. A empresa disponibiliza um link de pesquisa: https://ide.geobases.es.gov.br/maps/1647/view. Além disso, também está em processo para aderir ao Projeto a EDP, empresa privada que atua no Espírito Santo na distribuição de energia elétrica.

ES Mais+Gás

O mapeamento de infraestruturas subterrâneas no ES é uma entrega alinhada ao Programa ES Mais+Gás, lançado em agosto do ano passado pelo Governo do Estado. Entretanto, esse é um passo importante para o Espírito Santo, que busca dar visibilidade à infraestrutura enterrada no Estado e reduzir interrupções destes serviços causadas por interferências.