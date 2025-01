Gestão pública municipal será tema de encontros promovidos pela Amunes

Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) vai rodar o Estado com o projeto “Amunes na Estrada”, promovendo 10 encontros neste mês de janeiro e também em fevereiro. Com o objetivo de fortalecer a gestão pública municipal, a iniciativa irá percorrer 10 cidades capixabas de todas as regiões administrativas, ampliando a conexão entre a entidade e as prefeituras locais. Os primeiros encontros vão acontecer em Ecoporanga e Pinheiros e todos os municípios são convidados a participar.

Desde sua criação em 2023, uma iniciativa inédita da Gestão Biênio 2023/2025, o “Amunes na Estrada” tem se consolidado como uma importante ferramenta para o desenvolvimento municipal, promovendo capacitação a centenas de agentes públicos e apresentando programas e parcerias estratégicas para otimizar a gestão local. Naquele ano, foram visitados 10 municípios. Em 2024, o projeto ganhou ainda mais relevância, novos parceiros e esteve em outras seis diferentes cidades.

“Aproximar a Amunes das prefeituras é fundamental para promover uma gestão mais eficiente e alinhada às necessidades locais. Neste ano, de forma especial, o comando de muitas prefeituras foi renovado com a eleição de novos gestores, e queremos promover capacitação, articulação e informação relevante para enfrentar os desafios da administração pública”, destacou o presidente da Amunes e ex-prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo

São convidados a participar do encontro prefeitos, vice-prefeitos, secretários e equipes da administração municipal, vereadores e lideranças políticas. O evento é gratuito.