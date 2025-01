Girl Power! Capixaba conquista Campeonato Europeu de jiu-jitsu

No último sábado (25), a capixaba Thaís Loureiro conquistou o título do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu IBJJF, na categoria adulta faixa preta.

O evento foi realizado em Lisboa, Portugal, e reuniu cerca de seis mil atletas de diferentes países.

Thaís Loureiro enfrentou na final uma lutadora norte-americana, campeã mundial na faixa marrom.

Na luta, a capixaba finalizou a luta em apenas 43 segundos com uma chave de pé. O golpe gerou um recorde para a atleta; foi o tempo de finalização mais rápido entre todas as competidoras da faixa preta.

Thaís Loureiro é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e comentou sobre a importância do incentivo financeiro para a sua dedicação e evolução no esporte.

“O Bolsa Atleta me ajudou muito a crescer como atleta no último ano e espero poder contar com ele novamente, assim que for lançado o edital de 2025.”

A atleta também se destacou em diversas competições na temporada de 2024, colecionando medalhas e resultados expressivos.

Em março de 2024, brilhou em duas competições internacionais, realizadas nos Estados Unidos. No Los Angeles Internacional Open IBJJF, ela conquistou uma medalha de ouro e duas de prata.

Em seguida, a disputa do Campeonato Pan-Americano rendeu um bronze para a capixaba.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta visa beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal. O recurso deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior.

São pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Fonte: Governo do ES