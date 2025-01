Governo entrega viaturas e estrutura de treinamento para reforçar a PC

Como parte do programa de modernização da Polícias dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, o Governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (06), na Chefatura de Polícia de Civil do Espírito Santo, em Vitória, importantes investimentos destinados à Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

A cerimônia marcou a entrega de viaturas caracterizadas e a inauguração do novo Estande de Tiro Indoor, iniciativas que visam aprimorar as condições de trabalho e reforçar a eficiência das forças de segurança pública.

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve presente no evento para realizar a entrega dos equipamentos e destacou a continuidade dos investimentos do Governo do Estado na segurança pública.

“Hoje estamos fazendo entregas com recursos do Governo do Estado e também com uma emenda de bancada. Estamos entregando dois estandes de tiros, quarenta viaturas, armas diversas e modernas, entre outros equipamentos. É um investimento que fazemos de forma permanente, para fortalecer a segurança pública. É bom poder começar o ano já apresentando esses investimentos, mas também agradecendo a todos os policiais, porque tivemos o melhor ano da história do Espírito Santo em termos de homicídios. Também reduzimos praticamente todos os tipos de delitos contra o patrimônio. É uma conquista importante, fruto do Programa Estado Presente em Defesa da Vida e fruto também das estratégias adotadas pelos profissionais de segurança pública, que nos têm permitido reduzir os homicídios”, disse o governador.

O Espírito Santo finalizou 2024 com uma redução de 12,8% dos homicídios, em relação ao ano anterior. O resultado é o melhor desde 1996, início da série histórica, e primeira vez que o Estado registra menos de 900 casos em um ano.

Casagrande prosseguiu: “nós temos desafios enormes, especialmente em relação ao crime contra as mulheres. Nosso esforço é o esforço de fortalecimento da polícia civil, da polícia militar, da polícia científica, para continuar enfrentando e vencendo os desafios que a gente tem. E o desafio de 2025 é ainda maior, considerando a grande redução que tivemos no ano passado”.

As entregas realizadas nesta segunda-feira (06), totalizam R$ 15.725.604,10 de investimento, que contemplaram a aquisição de 200 carabinas Arad, 500 coletes balísticos, 400 pistolas Glock, 2 mil mochilas táticas, 40 viaturas Ford Ranger, além de um novo Estande de Tiro Indoor.

As pistolas Glock, as carabinas Arad, e as viaturas ranger, vão reforçar a eficácia das operações. O Estande de Tiro Indoor, será fundamental para o treinamento das equipes. As mochilas táticas e os coletes balísticos visam reforçar a segurança dos profissionais no desempenho de suas funções. Além disso, a PCES recebeu viaturas adicionais, adquiridas com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (FESP) e por meio de emenda parlamentar.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou o impacto dos investimentos para a Polícia Civil: “Os investimentos são robustos para a nossa Polícia Civil, que agora passa a contar com um novo estande para treinamento de tiros, novas viaturas, armamento de última geração, para o combate ao crime em território capixaba.

Mais uma entrega para a Segurança Pública, dentro do programa Estado Presente, com apoio ainda da nossa bancada federal, além de recursos do fundo. Cada centavo investido faz com que a nossa polícia judiciária, aquela que tem a missão investigativa, dê cada vez mais resultados e diminua a impunidade em nosso Estado”.

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, ressaltou a importância dos investimentos realizados em 2024 pelo Governo do Estado, por meio do programa Estado Presente em Defesa da Vida: “O Governo do Estado realizou grandes investimentos na Polícia Civil, especialmente em tecnologia e inteligência. A entrega de viaturas, armas e coletes é uma pequena amostra desses avanços, que beneficiaram diretamente nossos policiais e, como resultado, a sociedade capixaba, que presenciou uma redução significativa nos índices de criminalidade em nosso Estado.”

As entregas:

As 400 pistolas Glock, no valor total de R$ 986.024,00, são armas consagradas internacionalmente, escolhidas pela sua confiabilidade e durabilidade. A aquisição de 200 carabinas modelo Arad, com investimento de R$ 2.396.412,57, visa aumentar a capacidade de enfrentamento da PCES nas delegacias especializadas de todo o estado.

Em relação à frota, foram entregues 40 viaturas Ford Ranger 0 km, com um investimento de R$ 10.472.720,00, que irão reforçar a mobilidade e agilidade das operações da PCES em todo o estado.

Outro destaque é a entrega do Estande de Tiro Indoor, que foi concluído em 2023 após 9 meses de execução. Com um investimento de R$ 2.132.376,53, a nova estrutura proporciona um ambiente ideal para o treinamento tático e estratégico das equipes policiais, com uma área de 208, 24 metros quadrados.

Além disso, foram adquiridas 2 mil mochilas táticas, no valor de R$ 1.512.840,00, e 500 coletes balísticos dissimulados, que proporcionam maior segurança aos policiais em situações de risco elevado, somando R$ 696.000,00.

Por fim, a Polícia Civil também recebeu viaturas adicionais, como uma van caracterizada e quatro viaturas blindadas, recursos provenientes do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (FESP), com objetivo de fortalecer a estrutura e a segurança das instituições.

Ainda em relação à frota, foram entregues três viaturas caracterizadas, marca Mitsubishi, modelo L200, destinadas aos projetos prioritários da PCES: Homem Que É Homem (DIV-DEAM), Papo de Responsa (Acadepol) e Agente Canino (Core). Essas viaturas foram adquiridas com recursos federais por meio do Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública, viabilizado pela Emenda de Bancada do Espírito Santo.