Grupo Contauto oferece oportunidades de emprego no Espírito Santo

O ano de 2025 começou com ofertas de emprego para quem busca oportunidades. O Grupo Contauto, com mais de 50 anos de atuação no mercado automotivo, está com vagas abertas em dois estados: Bahia e Espírito Santo.

Todas as oportunidades são para início imediato. Os currículos devem ser enviados para [email protected].

Para o Espírito Santo, as oportunidades são para Serra, Vitória e Vila Velha. Já para a Bahia, há vagas para atuação em Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Paulo Afonso (ou Ribeira do Pombal), Jequié; Irecê, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas (ou Eunápolis) e Senhor do Bonfim (ou Juazeiro).

Entre os benefícios, estão assistência médica, odontológica e ticket alimentação.

Confira as vagas:

Empresa: CNTT – Grupo Contauto

VAGA: Vendedor Externo – 02 vagas

Vendedor Externo 02 vagas Horário : 08h às 18h

: 08h às 18h Habilidades especificas : Informática básica (pacote office); CNH B; Experiência em vendas de lubrificantes ou pneus; Perfil organizado e comunicativo.

: Informática básica (pacote office); CNH B; Experiência em vendas de lubrificantes ou pneus; Perfil organizado e comunicativo. Responsável por : Contatar potenciais clientes; fazer propostas comerciais, demonstrar produtos e executar a negociação de preços; realizar o fechamento de novas vendas e contratos.

: Contatar potenciais clientes; fazer propostas comerciais, demonstrar produtos e executar a negociação de preços; realizar o fechamento de novas vendas e contratos. Natureza do trabalho : Diarista, segunda a sexta.

: Diarista, segunda a sexta. Localização do trabalho : Espírito Santo, Vila Velha

: Espírito Santo, Vila Velha Salário : Salário Fixo + comissão

: Salário Fixo + comissão Benefícios: Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte.

Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte. Nível de trabalho: Ensino médio completo

Empresa: CNTT BAHIA

VAGA: Vendedor Externo (BAHIA) – 10 vagas

Vendedor Externo 10 vagas Horário : 08h às 18h

: 08h às 18h Habilidades especificas : Informática básica (pacote office); CNH B; Experiência em vendas para lojas do segmento automotivo; Perfil organizado e comunicativo.

: Informática básica (pacote office); CNH B; Experiência em vendas para lojas do segmento automotivo; Perfil organizado e comunicativo. Responsável por : Contatar potenciais clientes; fazer propostas comerciais, demonstrar produtos e executar a negociação de preços; realizar o fechamento de novas vendas e contratos.

: Contatar potenciais clientes; fazer propostas comerciais, demonstrar produtos e executar a negociação de preços; realizar o fechamento de novas vendas e contratos. Natureza do trabalho : Diarista, segunda a sexta.

: Diarista, segunda a sexta. Localização do trabalho: Salvador; Feira de Santana; Alagoinhas; Paulo Afonso (ou Ribeira do Pombal); Jequié; Irecê; Santo Antônio de Jesus; Teixeira de Freitas (ou Eunápolis) e Senhor do Bonfim (ou Juazeiro).

Salvador; Feira de Santana; Alagoinhas; Paulo Afonso (ou Ribeira do Pombal); Jequié; Irecê; Santo Antônio de Jesus; Teixeira de Freitas (ou Eunápolis) e Senhor do Bonfim (ou Juazeiro). Salário : Salário Fixo + comissão

: Salário Fixo + comissão Benefícios: Assistência médica com coparticipação, Ticket alimentação e Veículo para desempenho das atividades.

Assistência médica com coparticipação, Ticket alimentação e Veículo para desempenho das atividades. Nível de trabalho: Ensino médio completo

Empresa: Grupo Contauto

VAGA: Vendedor de Caminhões– 03 vagas

Vendedor de Caminhões– 03 vagas Horário : 08h às 18h

: 08h às 18h Habilidades especificas : Habilidade de comunicação e negociação; Experiência na área de vendas de caminhões, Informática básica (pacote office); CNH D e Veículo próprio.

: Habilidade de comunicação e negociação; Experiência na área de vendas de caminhões, Informática básica (pacote office); CNH D e Veículo próprio. Responsável por : Prospecção de clientes, acompanhamento do processo de vendas e pós-vendas e prospecção de novos clientes.

: Prospecção de clientes, acompanhamento do processo de vendas e pós-vendas e prospecção de novos clientes. Natureza do trabalho : Diarista, segunda a sexta.

: Diarista, segunda a sexta. Localização do trabalho : Espírito Santo, Serra

: Espírito Santo, Serra Salário : Salário Fixo + comissão

: Salário Fixo + comissão Benefícios: Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte.

Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte. Nível de trabalho: Ensino médio completo

Empresa: Moto Vena

VAGA: Supervisor De Vendas – 02 Vagas

Supervisor De Vendas – 02 Vagas Horário : 08h às 18h, sábado das 08h às 12h

: 08h às 18h, sábado das 08h às 12h Habilidades especificas : CNH AB; possuir veículo próprio; conhecimento em consórcio; informática básica (pacote office) e perfil de liderança e gestão estratégica.

: CNH AB; possuir veículo próprio; conhecimento em consórcio; informática básica (pacote office) e perfil de liderança e gestão estratégica. Responsável por : Gerir a equipe de vendedores externos; acompanhar o desempenho individual e coletivo da equipe; monitorar os leads recebidos, atendimentos e conversões; elaborar controles para o cumprimento de meta; identificar casos de equipes ou vendedores que tenham maior impacto nos resultados; acompanhar as indicações de novos clientes; orientar as equipes no seu desenvolvimento; acompanhar os contatos com clientes inadimplentes; trabalhar com o setor de CRM para melhorar o atendimento e os resultados.

: Gerir a equipe de vendedores externos; acompanhar o desempenho individual e coletivo da equipe; monitorar os leads recebidos, atendimentos e conversões; elaborar controles para o cumprimento de meta; identificar casos de equipes ou vendedores que tenham maior impacto nos resultados; acompanhar as indicações de novos clientes; orientar as equipes no seu desenvolvimento; acompanhar os contatos com clientes inadimplentes; trabalhar com o setor de CRM para melhorar o atendimento e os resultados. Natureza do trabalho : Segunda a sábado.

: Segunda a sábado. Localização do trabalho : Espírito Santo, (Vila Velha e Vitória)

: Espírito Santo, (Vila Velha e Vitória) Salário : Salário Fixo + comissão

: Salário Fixo + comissão Benefícios: Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte.

Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte. Nível de trabalho: Ensino médio completo

Empresa: Moto Vena

VAGA: Vendedor Externo – 01 Vaga

Vendedor Externo – 01 Vaga Horário : 08h às 18h

: 08h às 18h Habilidades especificas : CNH AB; possuir veículo próprio; conhecimento em consórcio; experiência em vendas externas e informática básica (pacote office).

: CNH AB; possuir veículo próprio; conhecimento em consórcio; experiência em vendas externas e informática básica (pacote office). Responsável por : Vender cotas de consórcio de motocicletas, abrir novos cliente, agendar e visitar cliente.

: Vender cotas de consórcio de motocicletas, abrir novos cliente, agendar e visitar cliente. Natureza do trabalho : Segunda a sábado.

: Segunda a sábado. Localização do trabalho : Espírito Santo, Vitória

: Espírito Santo, Vitória Salário : Salário Fixo + comissão

: Salário Fixo + comissão Benefícios: Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte.

Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte. Nível de trabalho: Ensino médio completo

Empresa: Grupo Contauto

VAGA: Analista De Sistema Sênior – 01 Vaga

Analista De Sistema Sênior – 01 Vaga Horário : 08h às 18h

: 08h às 18h Habilidades especificas : Conhecimento em pacote office (Excel intermediário/avançado); conhecimento generalista em área de TI; capacidade analítica; total capacidade de organização, objetividade e senso de urgência; experiência com suporte técnico aos usuários e linguagens e metodologias de desenvolvimento de software.

: Conhecimento em pacote office (Excel intermediário/avançado); conhecimento generalista em área de TI; capacidade analítica; total capacidade de organização, objetividade e senso de urgência; experiência com suporte técnico aos usuários e linguagens e metodologias de desenvolvimento de software. Responsável por : Definir os processos que serão utilizados para o desenvolvimento de sistemas e aplicações; fazer o levantamento das informações necessárias e o refinamento dos requisitos para a realização do projeto; realizar estudos de viabilidade técnica e econômica, levando em conta também a manutenção; acompanhar o processo de homologação dos sistemas; implantar e validar os sistemas no ambiente de produção; orientar os usuários sobre a utilização dos sistemas, a partir de treinamentos e da elaboração de um manual, além de prestar consultoria técnica, quando necessário; investigar novas tecnologias para o aperfeiçoamento do sistema;

: Definir os processos que serão utilizados para o desenvolvimento de sistemas e aplicações; fazer o levantamento das informações necessárias e o refinamento dos requisitos para a realização do projeto; realizar estudos de viabilidade técnica e econômica, levando em conta também a manutenção; acompanhar o processo de homologação dos sistemas; implantar e validar os sistemas no ambiente de produção; orientar os usuários sobre a utilização dos sistemas, a partir de treinamentos e da elaboração de um manual, além de prestar consultoria técnica, quando necessário; investigar novas tecnologias para o aperfeiçoamento do sistema; Natureza do trabalho : Segunda a sexta

: Segunda a sexta Localização do trabalho : Espírito Santo, Vila Velha

: Espírito Santo, Vila Velha Salário : Salário Fixo

: Salário Fixo Benefícios: Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte.

Assistência médica e Assistência odontológica, Ticket alimentação e Vale-transporte. Nível de trabalho: Ensino Superior completo ou cursando a partir do 6° período em sistema de informação ou áreas correlatas.