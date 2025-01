Inconformado, homem mata a ex e é encontrado morto em seguida no ES

Uma mulher de 29 anos foi assassinada pelo ex-companheiro na tarde desta terça-feira (28), no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari. O autor cometeu suicídio após o crime.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima possuía uma medida protetiva contra o homem, de quem havia se separado há pouco tempo.

Moradores do bairro relataram que o homem chegou à residência alterado, fazendo ameaças e dizendo que colocaria fogo na casa. A briga entre os dois aumentou, e ele disparou contra a ex-companheira, cometendo suicídio em seguida.

A Polícia Civil informou que os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, onde passarão por necropsia e, posteriormente, serão liberados para os familiares.

