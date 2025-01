Homem armado é preso por sargento do Corpo de Bombeiros no Sul do ES

Um homem foi preso na noite deste sábado (18), por um sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, após ser flagrado com um revólver na cintura, em frente a um bar no centro da cidade de Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

Segundo relato da Polícia Militar, o 2º sargento, que está de férias na cidade, estava dentro do bar quando viu um indivíduo chegar com uma moto sem placa de identificação e, portanto um revólver na cintura.

Com receio do que poderia ocorrer, logo o sargento abordou o suspeito e o imobilizou, solicitando ao público presente que acionasse a Polícia Militar.

No local, a guarnição da PM identificou que, além de portar um revólver calibre 38, o acusado carregava cinco munições calibre 38. Sua motocicleta, além de não possuir placa, estava com o chassi suprimido.

O acusado não soube informar aos militares a origem ou o proprietário da motocicleta que foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES na região.