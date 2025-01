Homem é detido após filmar jovem de biquíni no litoral Sul do ES

Um policial civil foi detido na noite desta terça-feira (21) após ser acusado de importunação sexual na praia de Areia Preta, em Iriri, Anchieta.

De acordo com informações da Polícia Militar, banhistas acionaram a polícia e relataram a presença de um homem fotografando crianças e adolescentes em trajes de banho.

Os militares localizaram o homem, de 55 anos, que afirmou estar apenas tirando fotos da paisagem, alegando que seria seu último dia na cidade e que retornaria nesta quarta-feira para Brasília, onde reside.

Apesar da versão do suspeito, um banhista entregou aos policiais um vídeo que mostrava o homem sentado na praia gravando uma adolescente de costas.

A adolescente que aparece nas imagens tem 18 anos e foi orientada a procurar a delegacia. O homem foi encaminhado para a 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Anchieta.

