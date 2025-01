Ultrapassagem proibida leva à apreensão de arma no ES

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (21), durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 63 da BR-259, em Colatina.

De acordo com informações da PRF, os agentes realizavam uma fiscalização com foco no combate a criminalidade, quando abordaram um veículo, modelo Fiat/Strada, que havia realizado uma ultrapassagem em local proibido.

Durante a inspeção, os agentes localizaram na cintura do condutor uma pistola Taurus TH9, calibre 9mm, carregada com 15 munições e pronta para uso. O homem não possuía autorização para porte de arma de fogo.

Diante da situação, o indivíduo foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina, onde foram tomadas as providências cabíveis.

Foto: Divulgação