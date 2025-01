PM encontra plantação de maconha em casa no Sul do ES

Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (15), após serem flagrados cultivando pés de maconha em uma residência no município de Atílio Vivacqua.

De acordo com informações da Polícia Militar, um morador relatou, de forma anônima, que havia uma residência com a plantação suspeita no bairro Alto Niterói.

De posse das informações, os militares seguiram até o endereço e encontraram dois pés de cannabis. Além disso, também havia na casa nove buchas de substância similar à maconha, um aparelho celular, uma balança de precisão e R$160,00.

Dois suspeitos foram, bem como o material apreendido foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficarão à disposição da justiça.