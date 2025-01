Homem é preso com granadas e submetralhadoras no Sul do ES

Um homem, de 23 anos, foi preso, na tarde desta segunda-feira (13), por porte ilegal de arma de fogo e granadas. O suspeito estava em um bar no bairro Indaiá, em Conceição do Castelo.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da força tática recebeu a informação de que um homem, portando armas de fogo e granadas, estaria em um bar da localidade.

Assim que percebeu a presença dos militares, o homem começou a agir de forma suspeita e tentou fugir do local, mas foi abordado imediatamente. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, o homem admitiu possuir armas e explosivos em sua residência.

Na casa, os militares encontraram uma submetralhadora carregada com três munições, um carregador sobressalente, onze munições 9mm, além de um rádio comunicador, três celulares e quatro granadas de fabricação caseira.

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) precisou ser acionado e confirmou que se tratava de artefatos explosivos improvisados e destruiu os objetos.

O homem foi conduzido à 11ª Regional de Venda Nova do Imigrante. Uma jovem, de 19 anos, que estava na casa no momento da abordagem, também foi levada até a delegacia.

