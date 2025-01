Homem que estava foragido é preso em Guaçuí

Uma denúncia levou à prisão de um homem na noite desta quinta-feira (23), em Guaçuí. Ele era considerado foragido desde dezembro de 2024, quando recebeu o benefício da ‘saidinha de Natal’ e não retornou ao presidio.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe se dirigiu ao endereço do rapaz, mas ele não foi encontrado no local.

Entretanto, na porta da delegacia, os policiais avistaram o rapaz descendo do carro de seus pais com as mãos levantadas. Ele se entregou aos militares, e o mandado de prisão foi cumprido.

O homem foi encaminhado ao Sistema Prisional em Cachoeiro de Itapemirim.