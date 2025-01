‘Operação Rodovia’ visa proteger vidas em Cachoeiro; confira

Na manhã desta segunda-feira (27), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agentes de Trânsito, realizaram a ‘Operação Rodovida’.

Leia Também: Criança fica ferida em grave acidente na BR-262

Entre os objetivos da ação, os participantes visaram propagar a segurança viária, fiscalização de equipamentos obrigatórios, utilização do cinto de segurança e equipamento de retenção infantil, para segurança dos condutores e passageiros, assegurando proteger vidas no trânsito.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui