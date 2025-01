Homens são presos transportando veículo com placa adulterada no ES

Dois homens foram abordados pela Polícia Militar (PM) enquanto transportavam, na carroceria de um veículo modelo Saveiro, uma motocicleta sem placa, na localidade de Perdição, em Iúna, na tarde desta segunda-feira (27).

De acordo com informações da polícia, o condutor informou que estava prestando um favor ao neto, que havia pedido ao avô para buscar a motocicleta que ele comprou em Ibatiba.

Durante a abordagem, constatou-se que o motor pertencia a uma moto CG 125; entretanto, o chassi era de uma XLR 125 preta, modelo 1999/2000.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Iúna, e a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran.

