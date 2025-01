Iases divulga edital para novo processo seletivo

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), divulgou, nesta quarta-feira (15), o edital para um novo processo eletivo para a contratação de Técnico Superior Socioeducativo.

As vagas disponíveis são para as áreas de Direito, pedagogia, psicologia, serviço social, nutrição, terapia ocupacional.

Leia também: TSE Unificado: veja como acessar o resultado

As vagas são destinadas para a grande vitória, norte e sul. Os interessados podem se inscrever através do site: www.selecao.es.gov.br. Entretanto, as inscrições iniciam no dia 17 de janeiro a partir das 15h e vão até o dia 24 de janeiro também até as 15h.