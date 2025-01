Impressionante! Duas pessoas sobrevivem a grave acidente no Sul do ES

Na tarde dessa sexta-feira (17), um grave acidente envolvendo um caminhão Trator, um caminhão Caçamba e um veículo Fiat Estrada, deixou duas pessoas feridas na rodovia ES-489, altura do bairro Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão Trator informou que outro veículo fez uma conversão proibida na rodovia e parou dentro da pista. Segundo ele, o seu caminhão, que tem sensor de frenagem automática, acionou o mecanismo. Em seguida, houve a colisão na traseira do caminhão Trator.

Já o motorista do caminhão Caçamba relatou que os carros que estavam à sua frente pararam bruscamente. O motorista chegou a acionar o freio, mas, como o veículo dele estava carregado, percebeu que não ia parar a tempo. Por isso, jogou o caminhão para cima do canteiro central e acabou acertando a traseira do Fiat Strada, que, com o impacto, ficou prensado contra o caminhão Trator.

Nas imagens enviadas por internautas do portal AQUINOTICIAS.COM, é possível ver populares tentando socorrer as vítimas que estavam dentro do veículo de passeio. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros atuaram no socorro às vítimas que foram retiradas com vida e encaminhadas para hospitais da região. O atual estado de saúde das vítimas não foi comunicado. O carro foi retirado da via, e os caminhões foram liberados no local.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais