Inclusão Social: cidade do ES distribui fones redutores de ruídos

Para garantir acessibilidade e conforto para todos, a Prefeitura de Linhares tem realizado diversas ações em seus eventos. A novidade do réveillon e da temporada de verão 2025 são os fones redutores de ruídos também conhecidos como abafadores.

Segunda cidade do Espírito Santo a garantir o equipamento, ao adotar a iniciativa a gestão do prefeito Lucas Scaramussa busca atender às necessidades das pessoas com hipersensibilidade auditiva, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Desenvolvimento Opositivo (TODO).

Os abafadores foram distribuídos nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. A ação é uma parceria da Prefeitura de Linhares com a empresa Brametal e dialogada com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Linhares (Amali).

Inclusão Social

A ação é coordenada pela secretaria municipal de Cultura e Turismo e reforça o compromisso da atual gestão com a inclusão social e a valorização da diversidade. Além disso, demonstra a preocupação em criar ambientes acolhedores e acessíveis.

O prefeito Lucas Scaramussa fala da necessidade de que essa ação se espalhe pelo Espírito Santo como fator fundamental para a inclusão.

“O abafador é um equipamento que chega para agregar uma das principais políticas públicas, que é a da inclusão. Serão beneficiadas todas as pessoas com hipersensibilidade auditiva, permitindo que participem dos nossos eventos, como réveillon, verão, carnaval e tantos outros. Promove também a integração dessas pessoas, fortalecendo o que temos de mais valioso, que é o fato de poder reunir as pessoas, festejar, abraçar e comemorar a vida com respeito ao próximo”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcelo Rigoni, enfatizou o compromisso da gestão com a inclusão. “Seguimos a orientação do nosso prefeito e estamos comprometidos em tornar Linhares uma cidade inclusiva, onde todos os cidadãos tenham a oportunidade de participar plenamente das atividades sociais. A distribuição dos fones redutores de ruído é um passo significativo para garantir a acessibilidade durante a temporada de verão e demais festas do nosso calendário, proporcionando uma experiência mais confortável e prazerosa para aqueles que têm hipersensibilidade auditiva”, destacou.