Irupi intensifica trabalho de dedetização em imóveis após enchentes

A equipe municipal de Vigilância Ambiental de Irupi, está atuando para garantir a saúde e o bem-estar da população após as fortes enchentes que atingiram a cidade na última semana. O anúncio foi feito através das redes sociais do município.

Os agentes de endemias estão realizando a dedetização de casas e ruas nas áreas mais afetadas, com o objetivo de prevenir doenças e proteger a comunidade.

A prefeitura pede ainda, que caso sua residência tenha sido atingida pela enchente e não recebeu o atendimento, entre em contato com a Vigilância Ambiental pelo telefone (28) 99972‑0266 para agendar o serviço.

