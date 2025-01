Lançado edital para fomentar agroindústrias e empreendimentos rurais

Nesta semana, o Governo do Estado lançou um novo edital visando a impulsionar a agroindústria familiar e o empreendedorismo rural.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o setor agrícola do Espírito Santo. A ação é resultado da parceria entre a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Serão investidos R$ 1,5 milhão para qualificar 250 agroindústrias familiares e empreendimentos rurais do Estado. As inscrições para o edital estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (3) e poderão ser realizadas por meio do site da Seag.

O edital

O edital é voltado para agricultores familiares, pescadores artesanais, e associações e cooperativas. O certame oferece consultorias especializadas em diversas áreas, como regularização sanitária do empreendimento, rotulagem, design de rótulos, boas práticas de fabricação, comunicação visual e marketing digital.

A ação faz parte do Programa Estadual de Agroindústria (Agrolegal), cujo objetivo é promover o desenvolvimento das agroindústrias familiares e do empreendedorismo rural no Estado.

Além das consultorias, os empreendimentos poderão participar do Acelera Agroindústria. O programa visa aumentar a competitividade e o acesso a novos mercados por meio de rodadas de negócios, palestras e visitas técnicas.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, ressaltou que este edital representa um investimento significativo para os agricultores.

“Para fortalecer a agroindústria familiar, o Governo do Estado, por meio do Programa Agrolegal, oferece consultorias especializadas em diversas áreas. Essa iniciativa visa a impulsionar o empreendedorismo rural, oferecendo apoio e oportunidades a agricultores familiares, empreendimentos e agroindústrias rurais da pesca, associações e cooperativas”, destacou.

A expectativa é de que o investimento resulte em um fortalecimento significativo do setor, aumentando a competitividade e a geração de renda no campo.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017), o Espírito Santo conta com 4.148 agroindústrias familiares, o que gera um faturamento superior a R$ 75 milhões e cerca de 16 mil empregos diretos.

Inscrições

Para participar, os interessados devem atender aos critérios estabelecidos no regulamento, preencher a ficha de inscrição e apresentar a documentação necessária, como CPF, RG e documentos que comprovem estar apto para ser beneficiado, conforme previsto no edital.

As vagas são limitadas e as inscrições, que estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (3), podem ser realizadas por meio do site da Seag.

