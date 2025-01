Lauriete anuncia pré-candidatura a deputada federal pelo Podemos

O Podemos do Espírito Santo oficializou, na segunda (13) a pré-candidatura da ex-deputada federal Lauriete à Câmara dos Deputados. Com uma trajetória marcante na política e na música gospel, Lauriete retorna ao cenário político buscando um novo mandato no parlamento.

A cantora teve toda sua trajetória política no PSC, em que foi deputada federal por dois mandatos. Desde ano passado, foi incorporada ao Podemos. De acordo com o Presidente Estadual do partido, deputado federal Gilson Daniel, Lauriete será vice-presidente Estadual da legenda.

Além disso, o mandatário destacou a importância da pré-candidatura de Lauriete para o fortalecimento da legenda no estado. “A Lauriete é uma liderança reconhecida em todo o Espírito Santo, com uma história de luta pelas causas sociais e pelos valores que nosso partido defende. É de suma importância a participação feminina na política. Sua pré-candidatura é um passo importante para levarmos ao Congresso Nacional representantes comprometidos com as demandas da população capixaba”, afirmou Gilson Daniel.

A pré-candidatura de Lauriete marca um momento estratégico para o Podemos, que busca ampliar sua representação política no Espírito Santo e em todo o Brasil nas eleições de 2026.