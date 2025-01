Lugares de Ler: programação inclui rodas de leitura, cinema e poesia

A programação desta semana do Projeto Lugares de Ler, realizado pela Secretaria da Cultura (Secult), com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), em parceria com o Instituto Agir pela Cidadania, conta com rodas de leitura, cinema e poesia.

As atividades serão realizadas nos bairros Carapina, na Serra; Padre Gabriel e Nova Rosa da Penha, em Cariacica; São Pedro e Piedade, em Vitória; Jabaraí, em Guarapari; e Terra Vermelha, em Vila Velha.



As atividades da semana têm início com o Rolê Literário, em Carapina, nesta terça-feira (14), às 15h30. Serão duas intervenções, com leitura de fanzines. A obra a ser lida na primeira intervenção, na Arquibancada do Campo, na rua Mucuri, será Para ser borboleta é preciso paciência, da poeta Eloísa Amorim. A da segunda intervenção será Carmes Periféricos, do poeta Bardo.



A atividade de Padre Gabriel, nesta quarta-feira (15), será a exibição do filme O serviço de entregas da Kiki, às 14h, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da comunidade. Com direção de Hayao Miyazaki, a obra audiovisual tem como personagem principal Kiki, uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos. Segundo a tradição, quando atingem essa idade, todas as bruxas devem sair de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se muda para a cidade de Korico, junto com Jiji, seu gato falante. Lá ela aprende a seguir em frente com sua vida, apesar de todas as dificuldades que possam surgir.



Na região da Grande São Pedro, haverá atividade de intermediação de leitura às 14h, no Cajun de Nova Palestina. O livro escolhido foi Carrego a chuva em meus olhos, do capixaba Marcéu Rosário. A lenda local A sereia de Meaípe fará parte da atividade que será realizada nesta quinta-feira (16), na Associação Bom de Bola, em Santa Mônica, Guarapari.



No bairro Nova Rosa da Penha, o livro escolhido para a atividade intitulada Férias com leitura foi Super Legal, da capixaba Ione Duarte. Super Legal é um livro infantil que traz a história de um super-herói que utiliza seus poderes para proteger as pessoas e a natureza.



O Páginas em Cena será a atividade que acontecerá em Terra Vermelha, às 15h, na Associação da Melhor Idade. A comunidade assistirá ao filme Auto da Compadecida. Baseado na obra de Ariano Suassuna, o longa-metragem tem como personagens principais Chicó e João Grilo, que lutam pela sobrevivência no sertão nordestino, mais precisamente no pequeno vilarejo de Taperoá, na Paraíba.



A programação da semana se encerra no sábado (19), na Piedade, com a atividade Você tem um minuto para uma história?. Por meio dela, a agente de leitura vai percorrer a Piedade com mudas de planta em um vaso. Por onde passar, convidará as pessoas a escolher uma muda. Cada uma tem, no fundo do vaso, o trecho de uma poesia, crônica ou conto. A pessoa vai dizer se quer ler o trecho ou que a agente leia. Após a leitura, a agente contará toda a história, possibilitando aos participantes falar suas impressões sobre o texto.



O Projeto Lugares de Ler acontece em dez territórios que fazem parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado, que atende regiões com alto índice de vulnerabilidade social. São três em Vitória (Piedade, São Pedro e Bairro da Penha), dois em Cariacica (Nova Rosa da Penha e Padre Gabriel), e um em Vila Velha (Terra Vermelha), Serra (Carapina), Guarapari (Jabaraí), Aracruz (Jacupemba) e Linhares (Planalto).



Cada território conta com um agente que atua em atividades de mediação de leitura, com encontros semanais. Além disso, durante o período do projeto, que é de um ano, cada local realizará até quatro eventos, que podem incluir atividades como pocket show de música e literatura, monólogo cênico, sarau, exibição de filmes com bate-papo, performances literárias e apresentações circenses.