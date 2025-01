Luto: morre, aos 77 anos, o fotógrafo Tonico

Morreu na madrugada desta terça-feira, 14, o fotógrafo Antônio Carlos Sessa Netto, o Tonico, que por mais de 60 anos registrou a história política e social e o desenvolvimento do Espírito Santo. Tonico faria 78 anos no próximo dia 24 e trabalhava desde 1998 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), como fotógrafo e supervisor do Centro de Memórias e Bens Culturais da Casa.

“A Assembleia foi a Casa que me deu a oportunidade de mostrar tudo que eu fiz na vida. E está me dando até hoje. Se eu não fosse fotógrafo, eu seria fotógrafo”. Tonico estava internado em um hospital particular de Vitória, após se submeter a uma cirurgia para tratamento de um câncer.

“A fotografia é a minha razão de ser. É onde eu posso contar da minha sensibilidade e sentir a natureza, sentir as pessoas. A fotografia se sente (…). Com meu acervo, eu estou contribuindo para as gerações futuras ao deixar essa memória”, declarou Tonico em uma entrevista para a Revista da Ales.

Trajetória

Tonico começou a atuar na fotografia aos 12 anos de idade, no estúdio do fotógrafo Marinho Carlos. Na época não havia cursos de fotografia no Estado e Tonico aprendeu com a prática. Entre seus milhares de registros, ele fotografou o Papa João Paulo II, em visita ao Estado em 1991; o ex-presidente da África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, também em 1991; e o atual rei da Inglaterra, Charles, que na época era o príncipe de Gales.

Foi fotógrafo em diversos governos do Estado e ainda atuou no colunismo social, fotografando para a coluna Hélio Dórea. Também registrou o crescimento econômico e urbano do Estado, com muitas imagens da Grande Vitória em vários momentos da sua urbanização.

Luto oficial

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), declarou luto oficial de dois dias na Assembleia Legislativa. O parlamentar também publicou uma nota de pesar assim que soube da morte de Tonico, lamentando profundamente a perda. Confira a íntegra ao final.

“Mais que um fotógrafo talentoso, Tonico era um amigo, uma enciclopédia viva da história capixaba. Tive a honra de compartilhar momentos preciosos com ele, desde a época do meu pai até minha jornada na Assembleia Legislativa. Tonico deixa um legado de alegria, profissionalismo e memórias inesquecíveis. Sua partida é uma perda imensa para todos nós que tivemos o privilégio de conhecer seu sorriso constante e seu coração generoso”, registrou o presidente da Ales.

O governador Renato Casagrande (PSB) também lamentou: “Perdemos hoje um grande fotógrafo e amigo, Tonico, que por décadas eternizou em imagens o trabalho dos deputados estaduais que passaram pela Assembleia Legislativa, assim como eu, no início de minha trajetória. Seu legado, construído ainda com equipamentos manuais, com pouca tecnologia, ficará na memória dos mais jovens. Um fraterno abraço aos amigos e familiares”.

Vários deputados e servidores da Ales, além da família, postaram homenagens a Tonico em suas redes sociais. Nas mensagens, sempre o destaque para a competência, a sensibilidade, a humildade para aprender sempre e ensinar aos mais jovens e a alegria de viver.

Recebeu várias homenagens em vida, inclusive da Ales. Uma delas foi em novembro do ano passado, quando recebeu a Comenda Jairo Maia, destinada a profissionais de comunicação de destaque. Na época, falou em nome dos homenageados e contou um pouco da sua trajetória profissional.

“Tonico escreveu com luz e arte a história da política capixaba através do seu olhar único. É, além de um mestre, um amigo que me despeço nesse plano, mas tenho certeza que ele estará lá ao céu fotografando as estrelas. O que eu posso dizer é muito obrigado e um até logo, mestre”, disse Lucas S. Costa, fotógrafo da Secretaria de Comunicação da Ales e que atuou ao lado de Tonico nos registros da Casa.

Despedida

O velório de Tonico será nesta quarta-feira, 15, das 8h30 às 14h30, no Plenário Dirceu Cardoso, na Ales. Depois, o corpo segue para o Cemitério de Santo Antônio, onde será enterrado às 17 horas. Tonico deixa esposa, quatro filhas, seis netos e um bisneto, que também se chamava Antônio, como o bisavó.

Nota de pesar

Vitória, 14 de janeiro de 2025 – É com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento do nosso querido Antônio Carlos “Tonico” Sessa Neto. Mais que um fotógrafo talentoso, Tonico era um amigo, uma enciclopédia viva da história capixaba. Tive a honra de compartilhar momentos preciosos com ele, desde a época do meu pai até minha jornada na Assembleia Legislativa.



Tonico deixa um legado de alegria, profissionalismo e memórias inesquecíveis. Sua partida é uma perda imensa para todos nós que tivemos o privilégio de conhecer seu sorriso constante e seu coração generoso.



Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento difícil. Em sua homenagem, declaramos luto oficial de dois dias no Legislativo capixaba.



Descanse em paz, querido amigo. Sua luz continuará brilhando em nossas lembranças.