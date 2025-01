Marataízes: homem mata idosa e toma banho de praia após o crime

Uma idosa, de 61, foi brutalmente assassinada na localidade de Jacarandá, em Marataízes, na madrugada desta quinta-feira (23). A vítima foi identificada como Licéria batista Silva.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acusado teria invadido a casa da vítima após fazer uso de drogas e bebidas alcoólicas com a intenção de roubar objetos na residência.

Ainda segundo os militares, o acusado relatou que assassinou Licéria com um golpe de ‘mata-leão’, pois ela percebeu a presença dele e poderia identificar ele posteriormente.



O titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, delegado Thiago Viana, informou que durante o ataque, a vítima ainda tentou se defender, deixando arranhões no suspeito. “Esse detalhe foi fundamental para confirmar a autoria do crime durante as investigações”, afirmou o delegado.

Acusado foi a praia após o crime

A esposa do suspeito também foi ouvida durante as diligências. De acordo com ela, o homem havia saído de casa por volta das 3 horas da manhã, retornando apenas ao amanhecer. “Quando ela viu a movimentação policial na casa da vítima, perguntou ao companheiro se ele havia feito algo. Ele teria confessado que entrou na casa da idosa, mas afirmou que saiu sem roubar nada”, explicou o delegado Thiago Viana. A testemunha relatou ainda que, após o crime, ambos foram à praia para evitar que ele fosse encontrado no local.



Assim que a Delegacia tomou conhecimento da morte, foi montada uma operação para localizar o suspeito, dada a comoção gerada na comunidade. “Licéria era uma pessoa pacata, conhecida por todos na região e sua morte chocou a localidade de Jacarandá. Rapidamente conseguimos informações que indicavam que ele era o autor do crime”, pontuou Thiago Viana.



As buscas se intensificaram quando os policiais descobriram que o suspeito não estava em sua casa nem na de familiares. Durante uma ação de vigilância, o homem foi avistado empurrando um carrinho em uma rua próxima à residência do padrasto. Ele foi abordado e, de imediato, confessou o crime, recebendo voz de prisão no local.



No quintal da casa da vítima, os policiais encontraram um punhal que, segundo o suspeito, caiu da cintura dele durante a fuga. “Esse elemento material reforçou as provas contra ele”, destacou o delegado.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio consumado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde aguardará a audiência de custódia.