Marataízes: obra e limpeza marcam primeiras ações da gestão de Toninho

As secretarias de Obras e Serviços Urbanos de Marataízes realizaram as primeiras ações na cidade iniciando a gestão do prefeito Toninho Bitencourt (Podemos), nesta quinta-feira (2). Entulhos acumulados na cidade estão sendo retirados e obras defeituosas sendo refeitas para o melhor da população.

O secretário de Obras, Rodrigo Dadda Lugão, iniciou uma intervenção solicitada pela população, para reparo na Praça da Barra, onde uma calçada tomava parte da avenida Simão Soares, causando diversos acidentes. A obra trará benefícios para o trânsito e mais espaço para estacionamentos.

A Secretaria de Serviços Urbanos, comandada pelo secretário Thiago Silva Alves, promove uma força tarefa em parceria com as secretarias de Agricultura e Interior, para a limpeza da cidade que estava em situação precárias de infraestrutura, acumulando lixo e entulho.

Todos os movimentos em prol da cidade são acompanhados pelo prefeito, Toninho Bitencourt, e o vice, Willian Duarte, para que o município, que recebe milhares de turistas no período de verão, proporcione conforto e segurança para todos.