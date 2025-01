Marataízes: servidores morrem após grave acidente em rodovia

Dois servidores da Prefeitura de Marataízes morreram após grave acidente na BR 277, no Paraná. O fato ocorreu na última quarta-feira (8), no km 299, nas imediações do município de Prudentópolis.

O homem, identificado como Flavio Alves dos Santos, e a mulher, identificada como Marcia Bento Brito Alves, faziam parte do quadro de funcionários da área da educação. A servidora trabalhava na EMEF Anália Queiroz da Silva. Já o servidor, na Secretaria Municipal da Educação (Semed).

“Deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, lamentou a Semed por meio da rede social.

O acidente

O casal, que tinha o hábito de fazer viagens a bordo de motocicleta, trafegavam em direção a Foz do Iguaçu, quando o condutor perdeu o controle da direção e caiu. Eles voltavam para o Brasil após período de férias na Argentina.

A mulher morreu no local. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Flavio e Marcia eram naturais de Atílio Vivácqua, mas residiam em Marataízes. Eles deixam um filho de 18 anos.