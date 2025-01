Weverson garante investimentos do Governo para novo contorno na Serra

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, participou na manhã desta quinta-feira (23) de uma reunião com o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço. O encontro teve como pauta novas parcerias voltadas para importantes investimentos no município, com foco nas áreas de saúde, infraestrutura e educação.

Um dos principais destaques da reunião foi a definição da data para a assinatura da ordem de serviço que marcará o início das obras do Contorno de São Domingos, programada para a próxima quarta-feira (29). Com um investimento de aproximadamente R$ 83 milhões, essa obra estratégica de mobilidade urbana promete transformar o tráfego local, conectando a Serra-Sede e bairros adjacentes à região litorânea de Jacaraípe.

Além de melhorar significativamente a fluidez e segurança no trânsito para pedestres, ciclistas e veículos, o projeto contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico da região, promovendo mais eficiência na circulação e beneficiando diretamente a população.

Outros grandes projetos como a municipalização da BR101, a reformulação da Avenida Civit II, recapeamento de vias urbanas, reforma da antiga maternidade de Carapina, e construção de novas unidades de ensino, também fizeram parte da pauta.

No encontro também estiveram presentes a secretária estadual de Governo Emanuela Pedroso e a secretária municipal de Governo Lilian Siqueira.