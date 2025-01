Ministério Público deflagra Operação Abutres II no ES e MG; veja

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte) e da Promotoria de Justiça de Linhares, com o apoio da Assessoria Militar do MPES e do GAECO do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Abutres II.

A investigação, que tramita sob sigilo, apura a ocorrência de fraudes em requerimentos de indenizações apresentados à Fundação Renova por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), criado para pagar indenizações às vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana-MG.

A operação consiste no cumprimento de três mandados de buscas e apreensões nos municípios de Baixo Guandu-ES e Aimorés-MG. Não há mandados de prisões nesta fase da operação, que tem como objetivo apreender documentos, computadores, mídias e outros equipamentos que contribuam com as investigações.

Os trabalhos estão sendo conduzidos pelos Promotores de Justiça e servidores do GAECO-Norte, com participação e apoio de sete agentes do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, quatro agentes do GAECO de Ipatinga-MG e três militares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).