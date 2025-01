Miss Universe Espírito Santo 2025 é aclamada em evento cinematográfico

No último sábado (18), Ana Carolina Ceolin Comério, de Linhares, foi aclamada a Miss Universe Espírito Santo 2025. Em um evento que ficará marcado na história dos concursos de beleza capixabas, a revelação da nova Miss foi realizada com a exibição de um filme exclusivo que emocionou e encantou todos os presentes.

O público conferiu um espetáculo que contou a história do Miss Espírito Santo, destacando momentos icônicos desde sua origem até a transição de reinado de Letícia Galvão, Miss Universe Espírito Santo 2024, para Ana Carolina.

O evento contou com a presença da Miss Brasil 2022, a capixaba Mia Mamede, e da primeira Miss Espírito Santo de 1955, Dona Joselina Cipriano, além de várias outras Misses, missólogos, influenciadores e formadores de opinião. Realizado sob a coordenação estadual de Charlie Souza, o evento inovou ao trazer a experiência inédita de uma aclamação de Miss exibida em uma sala de cinema, elevando ainda mais o prestígio do concurso.

Agora, Ana Carolina, orgulhosamente se prepara para levar o nome do Espírito Santo ao cenário nacional no Miss Universe Brasil 2025, que acontecerá no próximo dia 13 de fevereiro, em São Paulo. A Miss embarcará no dia 8 de fevereiro junto a coordenação estadual, carregando consigo o orgulho, a história e a essência capixaba, além da torcida de todo o estado.

Miss Universe Espírito Santo 2025

A escolha de Ana Carolina Ceolin Comério como Miss Universe Espírito Santo 2025 respeitou o resultado do último concurso, no qual Ana Carolina conquistou o segundo lugar. A decisão de honrar o TOP 3 nesta aclamação valoriza o mérito e reconhece o excelente trabalho das coordenações municipais e suas Misses, destacando o compromisso da organização em celebrar o esforço e a dedicação das candidatas e coordenadores municipais.

“Foi uma noite mágica, cheia de emoção e aplausos. Ana Carolina não só assume a coroa, mas também o compromisso de inspirar, representar e levar o Espírito Santo ao topo no Miss Brasil”, destacou a organização.

O sucesso do evento reforça a força dos concursos de beleza no estado e a importância de inovar para conquistar públicos e resgatar a tradição de celebração cultural. Ana Carolina Ceolin Comério inicia seu reinado com muita energia e expectativa, pronta para brilhar no cenário nacional. O Espírito Santo está na torcida para que ela conquiste o título máximo e leve ainda mais longe o nome do estado.