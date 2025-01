Mistério! Morte de animais choca comunidade em cidade do ES

A morte de seis cães e dois gatos está deixando a comunidade de São Roque da Terra Roxa, em São Gabriel da Palha, bastante apreensiva. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Uma testemunha informou que o primeiro animal apareceu morto na última terça-feira (28). Ela desconfia que se trata de um caso de envenenamento.

Os animais não eram de rua e aparentavam ser bem cuidados, conforme relatos no boletim de ocorrência. Entretanto, ainda não há indícios de quem possa ter cometido o crime.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia de São Gabriel da Palha e que equipes policiais estão realizando os primeiros levantamentos para esclarecer os fatos.

Ainda de acordo com a PC, foi necessária a atuação da Perícia da Polícia Científica para a remoção de um dos animais, que será submetido a autópsia para determinar a causa da morte.

