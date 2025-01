PRF recupera duas motocicletas roubadas em menos de 24 horas na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas com registro de roubo/furto em menos de 24 horas durante fiscalizações na BR-101, no Espírito Santo. As ocorrências foram registradas nos municípios de Itapemirim e Linhares.

Na tarde de quarta-feira (29), por volta das 12h50, no km 415 da BR-101, em Itapemirim, a equipe da PRF abordaram uma motocicleta Honda/XRE 190, de cor vermelha, com dois ocupantes. Durante a fiscalização, o condutor apresentou um documento digital do CRLV em mau estado de conservação e informou que não possuía habilitação. Os policiais tentaram validar a autenticidade do documento e da placa por meio da leitura dos QRCodes, mas não obtiveram retorno nos sistemas oficiais.

Questionado sobre a origem do veículo, o condutor afirmou estar com a motocicleta há cerca de três meses, após trocar um Chevrolet Celta azul, avaliado em R$ 8.000,00, pela moto, cujo valor na tabela FIPE era de aproximadamente R$ 22.000,00. Após análise minuciosa, os agentes constataram sinais de adulteração e identificaram que a motocicleta possuía registro de roubo/furto.

Já na manhã de quinta-feira (30), por volta das 10h30, durante fiscalização em frente ao posto da PRF em Linhares/ES, os agentes perceberam que um motociclista, a cerca de 200 metros do local, entrou no acostamento e seguiu no sentido contrário, tentando evadir da abordagem. A equipe iniciou o acompanhamento e alcançou o veículo, uma Honda/NXR 160 Bros CBS, no km 155 da rodovia.

Durante a vistoria, os policiais identificaram sinais de adulteração nos elementos identificadores da motocicleta, confirmando que o veículo havia sido furtado no dia 28 de janeiro de 2025, em Vila Velha/ES. O condutor afirmou ter adquirido a moto por meio de uma rede social e buscado o veículo na cidade de Serra/ES, mas disse não saber o nome do vendedor. Os agentes ainda verificaram que ele já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de delito.

Diante dos fatos, os condutores e os veículos foram encaminhados à Polícia Civil para as providências cabíveis.