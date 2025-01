Mistério! PC de Cachoeiro pede ajuda para identificar corpo de homem

A Polícia Civil de Cachoeiro tenta identificar o corpo de um homem encontrado no dia 1º de dezembro de 2024 na região das Ilhas dos Meireles, no bairro Valão em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP), Felipe Vivas, desde então o corpo está no Serviço Médico Legal (SML), onde aguarda identificação.

Ainda segundo a Polícia Civil, o corpo do homem apresenta como característica uma tatuagem do rosto de Cristo no braço direito, além de um São Jorge montado em um cavalo e um dragão no ombro esquerdo.

Qualquer informação que ajude a polícia ou pessoas que possuem familiares desaparecidos podem procurar a Polícia Civil direto no Serviço Médico Legal de Cachoeiro.