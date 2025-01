Motorista embriagado causa acidente com motociclista em Cachoeiro

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente, na tarde deste domingo (12), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro.

Populares informaram que o motorista do veículo de passeio teria invadido a contramão e atingido o motociclista.

De acordo com a Polícia Militar o motorista, de 45 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez. Um Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora foi realizado e o condutor conduzido à delegacia.

O motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não teve o estado de saúde divulgado.

