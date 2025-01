Motorista embriagado causa grave acidente em Piúma e revolta população

Um motorista quase foi agredido pela população em Piúma, na noite deste domingo (26), após um acidente envolvendo dois veículos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente envolveu um Audi e um Ecosport. O condutor do Audi estava sentado no meio-fio e apresentava sinais de embriaguez; entretanto, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao hospital da região, onde permaneceu sob escolta.

Os dois ocupantes do Ecosport ficaram presos nas ferragens, e foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o resgate, eles foram encaminhados para o hospital.

A Polícia Civil (PC) informou que o condutor do Audi foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.