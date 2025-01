Motorista se envolve em grave acidente com morte em Venda Nova

Um jovem, de 25 anos, morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (16), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com informações da Polícia Científica (PCIES), o acidente envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio na localidade de Tapera. O jovem que pilotava a moto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A Polícia Cientifica conduziu o corpo até a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a motorista do carro, modelo Renault Logan, tem 60 anos e não ficou ferida.

