Mulher é presa por cárcere privado e tentativa de feminicídio no ES

Uma mulher, de 44 anos, foi presa suspeita de tentar matar a companheira, de 51 anos, no bairro Santo Antônio, em Vitória, na noite desta quarta-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a vítima foi atingida por chutes, além de ter sido esganada. Ela ainda teria caído da sacada da residência ao tentar fugir das agressões.

Leia também: PRF recupera motocicleta roubada em cidade do Espírito Santo

A equipe do DEHPP foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairro Forte São João, em Vitória.

No hospital, a vítima relatou que foi agredida por sua companheira. Ela informou também que a relação era marcada por mútuas agressões que já perduravam há décadas. A vítima informou que havia viajado para o município de Colatina no último final de semana e, ao retornar para casa, passou a ser mantida em cárcere privado pela companheira.

Com a informação sobre a suposta localização da suspeita, a equipe seguiu para o endereço no bairro Santo Antônio, em Vitória. No local, a mulher foi localizada e, após ser informada sobre os fatos, foi conduzida à sede da DEHPP, situada no Barro Vermelho, para que a autoridade policial da Delegacia Especializada de Homicídios contra a Mulher (DHPM) procedesse com as diligências necessárias.

A suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhada ao sistema prisional.