Mulher nega dinheiro para comprar cachaça e é esfaqueada no ES

Uma mulher de 44 anos foi esfaqueada pelo companheiro após se recusar a dar dinheiro para que ele comprasse bebida alcoólica, na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na tarde desta terça-feira (21).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada após uma mulher ser agredida com golpes de faca pelo companheiro. No local, os militares encontraram a vítima sentada em uma cadeira, com o corpo coberto de sangue, enquanto recebia os primeiros socorros da ex-nora.

A ex-nora, de 20 anos, informou aos policiais que a discussão começou na calçada de casa, após a vítima se recusar a dar dinheiro para que o suspeito comprasse bebida alcoólica. Nesse momento, o agressor entrou em casa, pegou uma faca e iniciou as agressões. O homem também tentou esfaquear a ex-nora, mas ela conseguiu correr.

Os policiais foram até a residência do agressor e o encontraram deitado, ao lado da faca utilizada, em um sofá na varanda. Foi constatado pelos militares que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica. Ele homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.