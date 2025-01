Susto! Morador encontra corpo em chamas em rodovia do ES

O corpo de um homem foi encontrado parcialmente carbonizado às margens da ES-261, na zona rural de Itarana, na tarde desta segunda-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum detalhe adicional foi divulgado. Nenhum suspeito foi preso até agora.

Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado ainda em chamas por um morador que passava pelo local.

A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para a realização de necropsia. Após os procedimentos, o corpo será liberado para os familiares.

