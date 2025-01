Ocorrência da PRF no ES tem garota de programa, fuga e muito mais

Nesta sexta-feira (24), por volta das 16h40, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informação sobre um veículo suspeito de clonagem. O automóvel, VW/NIVUS CL, cor branca, estava seguindo no sentido Cariacica x Serra.

De acorodo com os policiais, uma equipe deslocou-se para a região de Carapina e conseguiu localizar o veículo.

LEIA TAMBÉM: Anchieta: Jongo de São Mateus celebra São Benedito

A equipe acionou a sirene e ordenou que o veículo parasse no acostamento. O motorista obedeceu inicialmente, mas, ao ser solicitado a desembarcar do veículo, desobedeceu à ordem e fugiu em alta velocidade, entrando em uma rua lateral e transitando pela contramão. O condutor seguiu sem respeitar a sinalização de trânsito, quase colidindo com outro veículo, colocando pedestres em risco.

Fuga

Após tentativa de fuga, o veículo foi abordado. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista e a passageira abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé. A passageira foi capturada pelos agentes.

Já o condutor, identificado apenas como Lucas, conseguiu fugir, pulando uma cerca de arame farpado e adentrando uma área de mata. Mesmo após buscas, o suspeito não foi localizado.

A verificação dos elementos de identificação do veículo revelou adulteração no chassi e motor, que haviam sido suprimidos com uso de ferramentas abrasivas e regravados. Os agentes descobriram que o veículo clonado possuía ocorrência de roubo registrada no Rio de Janeiro em 10 de maio de 2024.

Desfecho

A passageira se identificou como profissional do sexo, afirmou que conhecia o condutor há cerca de seis meses, mas não soube fornecer mais detalhes.

O veículo, os celulares e a passageira foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra para as providências legais cabíveis.