Operação da PM deflagra tráfico de drogas em cidade do ES

Uma operação da Polícia Militar deflagrou vários pontos de tráfico de drogas no município de Fundão, nesta quarta-feira (22). A ação estratégica, que abrange também o distrito de Praia Grande, tem como alvo mais de 20 pontos de tráfico.

A operação, dividida em duas fases, iniciou às 16h desta quarta-feira (23) e seguiu durante a madrugada desta quinta-feira (23). Na primeira etapa, os militares do 5º BPM e a Polícia Civil (PC) deram apoio ao Gaeco, do Ministério Público, no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais.

Após essa fase inicial, a operação passou para a etapa de saturação, contando também com o suporte do BAC e o Notaer. A ação envolve patrulhamento intensivo e abordagens em áreas conhecidas pelo intenso tráfico de drogas.